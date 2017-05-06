«الأوقاف»: بناء المساجد بتصريح رسمي

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وضعت وزارة الأوقاف ضوابط جديدة بشأن إحلال وتجديد المساجد، معلنة عن ضرورة أخذ موافقتها كتابة والحصول على جميع التراخيص اللازمة عند بناء أي مسجد جديد، أو إحلال مسجد وتجديده.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت: "السبب في ذلك حتى لا نصير إلى أي عشوائية سواء بالبناء على حرم الطرقات، أو السكة الحديد، ونحو ذلك، وحتى لا تستغل بعض الجماعات المتطرفة ذلك في نشر زوايا لها في بعض المناطق الصحراوية، أو حتى الزراعية، غير مبالية بالمخالفة والاعتداء على الأرض الزراعية، ونناشد جميع الجهات المختصة بالمحافظات اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة".

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وذكرت: "على من يبتغي الثواب الحقيقي فعليه التوجه إلى الوزارة للحصول على التصاريح اللازمة، أو التفضل بإحلال وتجديد ما يختاره من المساجد سواء بالمنطقة التي يريد أم من قائمة انتظار الإحلال والتجديد والصيانة على مستوى الجمهورية".