«تقصي حقائق القمح»: هاربون للخارج استولوا على أموال الدعم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مجدي ملاك، رئيس لجنة "تقصي حقائق القمح" التي شكلت العام الماضي، لبحث فساد تخزين القمح، إنه لا يوجد وسيط الآن بين الدولة والفلاح المصري في شراء ما يستلزمه من أسمدة، لافتًا إلى أن الأسعار تم الإعلان عنها، ويتم الاستلام من خلال الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعي.

وأضاف ملاك في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك مسئولية جنائية وسياسية تقع على المتهمين في قضايا فساد القمح، المسئولية الجنائية تتعلق بمن تربح واستولى على الدعم والمال العام، وهولاء يتم محاسبتهم وفقًا للقانون، مشيرا إلى أن هناك بعض وقائع فساد التي تم الكشف عنها لكنه تم سداد ما عليهم".

وأشار إلى أن من سهل الاستيلاء على المال العام، تم إحالتهم إلى النيابة العامة، وإقصائهم من وظائفهم، لافتًا إلى أن هناك بعض الهاربين خارج الدولة قاموا بالاستيلاء على أموال الدعم.