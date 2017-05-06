«الصحة»: نتمنى أن يستفيد العالم من تجربتنا في علاج «فيروس سي»

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة انتهت من علاج مليون ونصف المليون مريض من فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، مضيفًا: «نمتلك أدوية كثيرة لعلاج فيروس سي وماعندناش مرضى بيتقدموا الآن للحصول على العلاج».

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل الآن على إجراء المسح الشامل في جميع المحافظات للبحث عن أي مصابين بفيروس سي وعلاجهم.

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن هناك 132 ألف مواطن خضعوا للفحص الشامل الخاص بفيروس سي، وتبين أن لديهم أجساما مضادة للفيروس، وهذا يدل على عدم إصابتهم بالمرض، مشيرًا إلى أنه من الممكن إصابتهم بالمرض وقام الجسم بتكوين أجسام مضادة وتغلب على المرض بدون تدخل طبي.

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واختتم قائلًا: «أتمنى أن تحذو دول العالم حذونا ويستفيدوا من تجربتنا الرائدة في علاج فيروس سي، وإن شاء الله نواجه كل الأمراض بنفس تجربة علاج فيروس سي».