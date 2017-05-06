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محافظ مطروح يستقبل وفدا ليبيا لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين

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محافظ مطروح يستقبل وفدا ليبيا لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين محافظ مطروح يستقبل وفدا ليبيا لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين

التحرير

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كتب - محمد العمدة

استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم السبت، وفد ليبيى رفيع المستوى برئاسة العميد بلحسن مؤمن حسين، مبعوث المنطقة العسكرية الشرقية بليبيا؛ لمناقشة إجراءات تسيير حركة عبور الشاحنات والأفراد، وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقدم الوفد الليبيي الشكر لدور الريادي في مجالات التعاون التاريخي بين البلدين، والالتزام بما اتفق عليه الجانبين منذ عامين بإعادة حركة التجارة لعبور الشاحنات والأفراد، والعمل على زيادتها.

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وأكد أبو زيد"، حرص المصرية على التعاون الدائم مع الجانب الليبي، وتذليل كافة العقبات، خاصة بحركة عبور الشاحنات والأفراد عبر منفذ السلوم، وفتح قنوات الاتصال والتنسيق الدائم بين المسؤولين.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن الرئيس عبد الفتاح ، يحرص على العلاقات المصرية الليبية، خاصة أن استقرار ليبيا هو استقرار لمصر، وتنشيط حركة التجارة البينية عبر منفذ السلوم البري.

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التحرير

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