المحمدي أساسيًا ورمضان احتياطيًا في مباراتي هال وستوك سيتي

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أعلن مارك هيوز مدرب ستوك سيتي عن تشكيل الفريق الذي يواجه بورنموث اليوم، ضمن مباريات الجولة رقم 36 في الدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد رمضان صبحي، على مقاعد البدلاء.

ويحتل ستوك سيتي المركز الـ13 برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في الركز الـ11 برصيد 41 نقطة، وسيضمن الفوز رسميا لأي من الفريقين البقاء في الدوري الممتاز.

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وفي إطار نفس الجولة، سيشارك أحمد المحمدي أساسيا اليوم في مباراة فريقه هال سيتي أمام سندرلاند في صراع القاع.

ويحتل هال المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، بينما يقبع سندرلاند في المركز الأخير برصيد 230 نقطة، وضمن رسميا الهبوط للدرجة الثانية، فيما يصارع هال لتفادي نفس المصير.