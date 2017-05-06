الأهلي يدعو قدامى اللاعبين لحفل إفطار في رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب : أحمد شحاتة و أحمد سعيد

وجه اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، دعوة خاصة باسم مجلس إدارة النادي، لأعضاء جمعية قدامى اللاعبين بحضور حفل الإفطار الذي يقيمه النادي لأعضاء الجمعية في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء شيرين شمس، على هامش جلسة أعضاء الجمعية بمقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم السبت، إن المجلس يدعو أعضاء الجمعية على حفل إفطار بمقر النادي في شهر رمضان المبارك.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: «الأهلي بيت كل الرياضيين واحتضانه لجلسة أعضاء الجمعية؛ يأتي انطلاقا من دوره المجتمعي تجاه كل أسرة الرياضة المصرية»، مشيرًا إلى أنه يرحب بتواجد قدامى اللاعبين في الأهلي باستمرار.

شاهد أيضا

وأوضح شمس، أن الأهلي بصدد إعداد دراسة شاملة للجمعية؛ من أجل تعظيم مواردها ودورها في المجتمع الرياضي، لافتا إلى أن قيام الأهلي بإعداد هذا المشروع يعد من واجبات النادي ومسئوليته الاجتماعية تجاه الأسرة الرياضية.

ووجه عبد المنعم الحاج، رئيس نادي الترسانة الأسبق، وعضو جمعية قدامى اللاعبين، رسالة شكر خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي، على استضافته لجلسة أعضاء الجمعية اليوم السبت، بالمرسى النهري بمقر الجزيرة.

وقال الحاج، على هامش جلسة الجمعية اليوم في حضور الأستاذ عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء، لها دور كبير في رعاية الجمعية وتعظيم دورها وتنمية مواردها، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي يحرص بشكل دائم على دعم الجمعية وتقديم كل العون لها.

وأضاف عضو جمعية قدامى اللاعبين، أن الأهلي ليس غريبًا عليه القيام بدوره تجاه الجمعية على أكمل وجه، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية سعداء للغاية بتواجدهم داخل الأهلي واستضافة النادي لجلسة الجمعية.