أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يدعو قدامى اللاعبين لحفل إفطار في رمضان

Google+ Print
الأهلي يدعو قدامى اللاعبين لحفل إفطار في رمضان الأهلي يدعو قدامى اللاعبين لحفل إفطار في رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب : أحمد شحاتة و أحمد سعيد

وجه اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، دعوة خاصة باسم مجلس إدارة النادي، لأعضاء جمعية قدامى اللاعبين بحضور حفل الإفطار الذي يقيمه النادي لأعضاء الجمعية في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء شيرين شمس، على هامش جلسة أعضاء الجمعية بمقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم السبت، إن المجلس يدعو أعضاء الجمعية على حفل إفطار بمقر النادي في شهر رمضان المبارك.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: «الأهلي بيت كل الرياضيين واحتضانه لجلسة أعضاء الجمعية؛ يأتي انطلاقا من دوره المجتمعي تجاه كل أسرة الرياضة المصرية»، مشيرًا إلى أنه يرحب بتواجد قدامى اللاعبين في الأهلي باستمرار.

شاهد أيضا

وأوضح شمس، أن الأهلي بصدد إعداد دراسة شاملة للجمعية؛ من أجل تعظيم مواردها ودورها في المجتمع الرياضي، لافتا إلى أن قيام الأهلي بإعداد هذا المشروع يعد من واجبات النادي ومسئوليته الاجتماعية تجاه الأسرة الرياضية.

ووجه عبد المنعم الحاج، رئيس نادي الترسانة الأسبق، وعضو جمعية قدامى اللاعبين، رسالة شكر خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي، على استضافته لجلسة أعضاء الجمعية اليوم السبت، بالمرسى النهري بمقر الجزيرة.

وقال الحاج، على هامش جلسة الجمعية اليوم في حضور الأستاذ عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء، لها دور كبير في رعاية الجمعية وتعظيم دورها وتنمية مواردها، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي يحرص بشكل دائم على دعم الجمعية وتقديم كل العون لها.

وأضاف عضو جمعية قدامى اللاعبين، أن الأهلي ليس غريبًا عليه القيام بدوره تجاه الجمعية على أكمل وجه، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية سعداء للغاية بتواجدهم داخل الأهلي واستضافة النادي لجلسة الجمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة السبت 6-5-2017 مع جاسمين طه وشيرين عفت

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 6-5-2017 مع جاسمين طه وشيرين عفت

السفيرة عزيزة - الفنانة شيرين عبدالوهاب تلبى دعوة طفل مريض بالسرطان وتزوره بالمستشفى هى وابنائها

السفيرة عزيزة - الفنانة شيرين عبدالوهاب تلبى دعوة طفل مريض بالسرطان وتزوره بالمستشفى هى وابنائها

المذيعة شيرين حمدي تكشف سر "ستايل شعرها"

المذيعة شيرين حمدي تكشف سر "ستايل شعرها"

المذيعة شيرين حمدي تكشف سر "ستايل شعرها"

المذيعة شيرين حمدي تكشف سر "ستايل شعرها"