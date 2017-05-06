فرج عامر: السيسي الداعم الحقيقي لقانون الرياضة

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أكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم التصويت على قانون الرياضة داخل البرمان، غدا الإثنين.

ووجه عامر رسالة الى كل النواب قائلا"بذلت لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية بقيادة المستشار بهاء أبو شقة أقصى جهودها على مدار 145 ساعة، وعقدنا أكثر من 344 جلسة استماع داخل وخارج البرلمان".

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وأضاف "ندعوكم جميعا للقراءة والتصويت بالموافقة على قانون الرياضة المصري حيث أنه نقلة في الحياة الرياضية، وبصمة جديدة فى تاريخ البرلمان المصري".

وتابع "سيتم عقد احتفالية تكريم لأعضاء لجنة الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية، ولوزير الشباب والرياضة ولكل من ساعد في إخراج هذا القانون"، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي "الداعم الحقيقي لهذا القانون".