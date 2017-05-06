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الأهلي: ندرس وضع آلية محددة لحماية قدامى اللاعبين

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الأهلي: ندرس وضع آلية محددة لحماية قدامى اللاعبين الأهلي: ندرس وضع آلية محددة لحماية قدامى اللاعبين

التحرير

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كتب : أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي لديه مسؤولية اجتماعية بخلاف دوره الرياضي، لافتا إلى أن الأهلي يسعى لتعظيم دوره الاجتماعي بشكل دائم ومستمر.

وأكد "وحيد"، على هامش حضوره جلسة لجنة قدامى اللاعبين التي استضافها النادي اليوم السبت، أنه بصدد إعداد دراسة شاملة عن جمعية اللاعبين القدامى؛ لتعظيم دورها وتنمية مواردها، مشددا على أن الأهلي لديه رغبة قوية في وضع آلية محددة وواضحة لحماية قدامى اللاعبين من تداعيات الزمن.

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وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الوفاء لرموز الرياضة الذين أفنوا عمرهم في خدمة والأندية الرياضية هو الذي يبقى، مشيرا إلى أن مشاركة الأهلي الدائمة والفعالة في الجمعية؛ للدفاع عن حقوق الرياضيين القدامى

وأوضح عماد وحيد، أنه يثمن رسالة الجمعية ودورها في رعاية قدامى اللاعبين، الذين لم تسمح لهم الظروف بتأمين مستقبل وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مضيفا أن اللاعبين الحاليين لابد أن يكون لهم دور فعال في خدمة الجمعية واللاعبين الذين أسسوا لعصر الاحتراف الحالي دون أن يحصلوا على أية امتيازات.

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته مؤكدا أن مجلس إدارة الأهلي لن تتأخر عن دعم دور الجمعية أو تعظيم مواردها، مشيرا إلى سعادة الأهلي باستضافة اجتماع الجمعية.

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