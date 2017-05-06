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وزير الخارجية يبحث مع وزير الري التنسيق بشأن ملف مياه النيل

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وزير الخارجية يبحث مع وزير الري التنسيق بشأن ملف مياه النيل وزير الخارجية يبحث مع وزير الري التنسيق بشأن ملف مياه النيل

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جانب من الاجتماع

كتب - أحمد مسعد:
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حيث تم عقد جلسة محادثات في إطار التنسيق والتشاور بين الوزارتين بشأن ملف مياه النيل والعلاقات مع دول حوض النيل.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن وزير الخارجية حرص على إحاطة وزير الري والوفد المرافق له بنتائج زيارته الأخيرة إلى أوغندا، ولقاءه مع الرئيس "يورى موسيفيني" في مدينة عنتيبي، وما دار من نقاش بشأن الإعداد لقمة حوض النيل المقترحة من جانب أوغندا.

كما تناول اللقاء التنسيق بشأن اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة المسار الفني لدراسات سد النهضة الإثيوبي، وتقييم التقرير الاستهلالي الأول للمكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسات الآثار المُحتملة للسد على دولتي المصب.​

 

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