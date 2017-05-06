«مش كله سيدان».. هذه السيارات تنافس على لقب «الأفضل» هذا العام

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دائمًا ما ينظر للسيارات السيدان على أنها أساس تلك الصناعة، بل هي النسق المعتاد الذي خلقت من أجل المركبات بشكل عام، وحتى مع دخول الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" ذات الدفع الرباعي كمنافس قوي في الأسواق العالمية، إلا أن السيدان لا تزال تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الشركات العالمية بخططها التسويقية الخاصة على مستوى العالم.

وفي إطار المنافسة الواضحة لحسم لقب أفضل السيارات في العالم، بعيدًا عن الجانب الرياضي والذي تمتلك العديد من الشركات العالمية على غرار "دودج" و"لامبروجيني" باعًا طويلًا في صناعته، تظهر 5 سيارات منافسة هى الأقرب لحسم اللقب عالميًّا خلال 2017، وهى..

أودي A6

تمثل واحدة من الإصدارات الخارقة التي تحتل مكانة طيبة على مستوى الأسواق العالمية، وتعرض بمحرك بسعة 3000 CC من طراز "DOHC" ويتكون من 6 أسطوانات "V6" مزود بشاحن إضافي "سوبر"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 340 حصان عند وصول معدل لفات المحرك إلى 6500 لفة/ دقيقة، ويتمتع بعزم دوران 325 نيوتن متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 2900 لفة/ دقيقة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستطيع السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 5.2 ثانية.

BMW 540i

إحدى أشهر إصدارات الفئة الخامسة للشركة البافارية العملاقة، وتمتلك محرك بسعة 3000 CC من طراز "DOHC" ويتكون من 6 أسطوانات على خط أفقي ومزود بشاحن إضافي "تربو"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 335 حصان عند وصول معدل لفات المحرك إلى 6500 لفة/ دقيقة، ويتمتع بعزم دوران 332 نيوتن متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 2900 لفة/ دقيقة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستطيع السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 4.7 ثانية.

كاديلاك CTS V Sport

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لاقت استحسان واسع عندما تم الكشف عنه منذ أشهر قليلة، وتمتلك محركًا بسعة 3500 CC من طراز "DOHC" ويتكون من 6 أسطوانات "V6" ومزود بشاحن إضافي ثنائي "تربو" ، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 42 حصان عند وصول معدل لفات المحرك إلى 5750 لفة/ دقيقة، ويتمتع بعزم دوران 430 نيوتن متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 3500 لفة/ دقيقة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستطيع السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 4.5 ثانية.

جاجوار XF S

هي السيارة الوحيدة بالقائمة التي تعتمد على نظام الدفع الرباعي لإطاراتها، وتمتلك محرك بسعة 3000 CC من طراز "DOHC" ويتكون من 6 أسطوانات"V6" ومزود بشاحن إضافي "سوبر"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 380 حصان عند وصول معدل لفات المحرك إلى 6500 لفة/ دقيقة، ويتمتع بعزم دوران 332 نيوتن متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 4500 لفة/ دقيقة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستطيع السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 5 ثوانِ.

مرسيدس AMG E43

زودت الشركة الألمانية سيارتها السيدان الخارقة بتقنية "4Matic" الجديدة، والتي تمثل نسقًا أفضل من الأداء الرياضي، وتمتلك محركًا بسعة 3000 CC من طراز "DOHC"، ويتكون من 6 أسطوانات"V6" ومزود بشاحن إضافي ثنائي "تربو"، وهو ما يؤهله لضخ قوة مقدارها 396 حصان عند وصول معدل لفات المحرك إلى 6100 لفة/ دقيقة، ويتمتع بعزم دوران 384 نيوتن متر عند وصول معدل لفات المحرك إلى 2500 لفة/ دقيقة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستطيع السير بسرعة 100 كم/ ساعة من وضع الثبات في زمن 4.2 ثانية.