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بالصور.. وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

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مصراوي Masrawy

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (1)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (1)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (2)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (2)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (3)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (3)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (4)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (4)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (5)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (5)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (6)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (6)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (7)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (7)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (8)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (8)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (9)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (9)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (10)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (10)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (11)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (11)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (12)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (12)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (13)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (13)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (14)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (14)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمانوفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (16)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (16)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (17)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (17)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (18)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (18)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (19)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (19)

وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (20)وفد المجلس الأعلى للجامعات يزور مستشفى شفاء الأورمان (20)

الأقصر – محمد محروس:

زار وفد من أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان شمال المحافظة، وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضى.

ضم الوفد كلاً من: الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان السابق، والدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب ببنها، والدكتور مصطفى درويش معهد أورام أسيوط، والدكتور خليل العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والذين تواجدوا بالأقصر لبيان مدى إمكانيات محافظة الأقصر لافتتاح كلية الطب خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018.

وتجول أعضاء الوفد داخل أروقة المستشفى، وقدم لهم محافظ الأقصر شرحًا كاملاً عن كافة تفاصيل العمل في المرحلة الأولى وعلاج المرضى بالمجان تمامًا، وكذلك تفاصيل عمل المرحلة الثانية التي تسلمتها شركة ريدكون للمقاولات للبدء فيها وتسليمها خلال 6 أشهر.

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