التموين: صرف 100% من السكر و90% من الزيت لشهر مايو

كتبت - عايدة رضوان:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير قطاع الرقابة والتوزيع حول انتظام صرف المقررات التموينية لشهر مايو، وتضمن التقرير حجم المنصرف من السلع الغذائية المدعمة علي البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الذي تزامن مع إصدار التوجيه الوزاري الخاص بإلزام البدالين التموينيين بصرف سلعتي السكر و الزيت للمواطنين الأمر الذي ساهم في توفير هاتين السلعتين.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أن التقرير الصادر عن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة أسفر عن صرف 68 ألف و843 طن سكر للمستحقين للدعم بنسبه تغطية وصلت إلى 100%.

وأشار التقرير إلي صرف 49 ألف و322 طن زيت للمستحقين للدعم بنسبه تغطية وصلت إلى 90%، وتم صرف 22 ألف و395 طن من الأرز بناءً على رغبة 33% من المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.​