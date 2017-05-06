مظاهرات في عدة مدن ألمانية تطالب بتقنين للماريجوانا

شتوتجارت- (د ب أ):

شهدت عدة مدن ألمانية، اليوم السبت، مظاهرات من أجل تقنين القنب.

ووفقا للمنظمين، فإن حركة "المسيرة العالمية للماريجوانا" جرى تنظيمها في 27 مدينة ألمانية، بينها شتوتجارت وميونيخ وبرلين ودسلدورف.

يذكر أن جمعية القنب الألمانية تدعو سنويا إلى هذه المظاهرة، وقد شارك في مسيرة شتوتجارت نحو 300 شخص جابوا قلب المدينة، كما تقول الشرطة، ويقف خلف هذه المظاهرة حركة عالمية.

وكانت المظاهرات حملت في ألمانيا هذا العام شعار " التقنين منطقي"، وقال جورج فورت، الرئيس التنفيذي لجمعية القنب الألمانية إن الدولة "يمكنها (من خلال التقنين) أن تجمع ضرائب وتوفر وظائف، كما يمكن للشرطة والقضاء الاضطلاع بواجبات أكثر أهمية".

يذكر أن قانونا جديدا يسمح للأطباء منذ مارس الماضي بوصف القنب كعلاج في حال تم استنفاد كل طرق العلاج الأخرى، غير أن القانون لا يزال مثار جدل.