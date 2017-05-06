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بالصور..17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"

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مصراوي Masrawy

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن "منتقبة"17 متسابقة في تصفيات ملكة جمال الصعيد.. بينهن

المنيا ــ ريمون الراوي:

فوجئ أهالي محافظة المنيا، بـ"بانرات" ولافتات ودعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الإعلان عن مسابقة لملكة جمال محافظة المنيا الملقبة بعروس الصعيد، وانقسم اهالي المحافظة مابين مؤيد ومعارض للفكرة، وبين هذا وذاك انطلق منظموا المسابقة في طريقهم باستقبال الراغبات في المشاركة والاعلان عن فوز 17 مشاركة في المرحلة الأولي من المسابقة.

وكانت قد أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال عروس الصعيد "queen "، عن وصول 17 مرشحة للتصفيات من أصل 130 متسابقة، وذلك خلال المرحلة الأولي للمسابقة التي تعد الأولي من نوعها بمحافظة المنيا، علي أن يقام الحفل الختامي للمسابقة يوم 25 مايو الجاري، من بين المرشحات ال17، اللاتي تجاوزن المرحلة الأولي: مروة ناصر، إيمان أنور، رانيا عبد الحفيظ، نورهان عبد الغني، سارة عصام، دينا طارق، ميادة أحمد، مروة محمد، هيام هشام، إسراء حسن، دينا كمال، أميرة محمد، نورا رضا زكي، شذا محمد توفيق، رضوي محمود، نجوى عبد الله، هدير عادل.

وقالت رحاب الحسينى، صاحبة فكرة تنظيم المسابقة الخاصة بمحافظة المنيا فى صعيد ، إن فكرتها في المسابقة هي الاهتمام بالجوهر، كشرط أساسى وهو الأمر الذى اعتمدت قبل جمال المظهر، يكون سنها يتراوح من 18 إلى 35 عاماً، وكان شرط من شروط المسابقة تقديم رؤية لمشروع خيرى تنموى يفيد أبناء محافظتها بوجه خاص والمصريين بشكل عام، وهكذا تكون ملكة جمال الصعيد .

وتضم لجنة التحكيم مصمم الأزياء أحمد حلمى، ورحاب الحسينى رئيس المسابقة، ودكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا، وأسماء الفولى استشارية التدريب، وكارولين حكيم منسق المشروعات والجودة، حيث تمتلك اللجنة 50 % من نتائج المتسابقات، بينما يمتلك الجمهور من خلال التصويت على الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الـ 50 % الآخرين ومن المقرر أن يقام حفل الختامي يوم 25 من مايو الجاري.

وتخضع المشاركات السبعة عشر حاليا لمرحلة تدريبات التأهيل في مجالات متعددة منها التنمية البشرية، والاتيكيت وريادة الأعمال، والفاشون والأزياء والماكياج، بالإضافة إلى تدريب مسرحي، في التصفية قبل النهائية والتي ستنتهى بتأهيل خمس متسابقات منهن إلى الحفل النهائي.

ومن اللافت للنظر أن أغلبية المشاركات في المسابقة هن محجبات، بل وفازت ضمن الـ 17 متسابقة في المرحلة الأولي متسابقة منتقبة.

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