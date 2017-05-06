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بالصور- "رمضان مش بس فانوس".. ديكورات مبتكرة للمنزل.. بالأسعار

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مصراوي Masrawy

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

ديكورات رمضانديكورات رمضان

كتب- علي أحمد:

لم يعد "فانوس" رمضان، المظهر الوحيد لإضفاء أجواء رمضانية على المنزل، حيث انتشرت مؤخراً أشكال مبتكرة لـ "ديكورات" رمضانية.

وطرحت العديد المحال و"شوادر" بيع الفوانيس، ديكورات مبتكرة للمنزل في شهر رمضان، اعتمدت في الأساس على "قماش الخيامية"، والتي تصنع منها أشكال جمالية لفوانيس، وعربة حمص وفول و"بوف" وغيرها من الديكورات التي نستعرض فيما يلي أبرزها بالأسعار:

- يتراوح سعر قماش الخيامية من 15 إلى 20 جنيهاً للمتر.

- يتراوح سعر "البوف" - بحسب الحجم - من 60 إلى 70 جنيهاً.

- يتراوح سعر عربة الفول - تحتوي على قدرة يصنع فيها الفول - من 85 إلى 125 جنيهاً.

- سعر عربة الحمص 145 جنيهاً.

- يتراوح سعر مدفع رمضان من 150 إلى 190 جنيهاً.

- يتراوح سعر عربة الكنافة من 130 إلى 145 جنيهاً

- تبدأ الأباجورات المزينة بالقماش الخيامية من 89 جنيها.

- يتراوح سعر فرع الزينة بالقماش الخيامية من 10 إلى 35 جنيهاً.

- يتراوح سعر فرع الزينة الكهرباء من 24 إلى 30 جنيهاً.

- يتراوح سعر مفرش القماش الخيامية من 2.5 إلى 5 جنيهات للمفرش الواحد، في حين يبلغ سعر مفرش السفرة من 45 إلى 50 جنيها، ومفارش "ترابيزات أنتريه" 30 جنيهاً، وأكياس وسادات الأنتريه 20 جنيهاً.

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مصراوي Masrawy

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