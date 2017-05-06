بالصور.. الأهلي يستضيف اجتماع قدامى اللاعبين

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كتب : أحمد شحاتة وأحمد سعيد

استضاف النادي الأهلي، ظهر اليوم السبت، اجتماع لجنة قدامى اللاعبين بالمرسى النهري للنادي، وذلك لمناقشة أوضاع اللاعبين القدامى، وكيفية تعظيم دور الجمعية وتنمية مواردها.

حضر الجلسة عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي، بجانب أعضاء لجنة قدامى اللاعبين التي تضم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وأحمد شوبير وربيع ياسين، ومحمود أبورجيلة وجمال عبد الحميد، وعبد المنعم الحاج وطارق رضوان.

من جانبه حرص الأستاذ عماد وحيد، على الترحيب بأعضاء اللجنة، والتأكيد لهم على سعادة النادي الأهلي بتواجدهم، فيما وجه أعضاء اللجنة شكرهم العميق للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، على استضافة الجلسة.