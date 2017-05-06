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السيتي يمطر شباك كريستال بالاس بخماسية

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السيتي يمطر شباك كريستال بالاس بخماسية السيتي يمطر شباك كريستال بالاس بخماسية

التحرير

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تغلب نادي مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس، بخمسة أهداف، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد، اليوم السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 69 ليأتي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما ظل كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.

وأحرز أهداف اللقاء من جانب مانشستر سيتي الدولي الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثانية (ليصل للهدف رقم 50 مع المان سيتي في جميع البطولات، علاوة على أن هذا الهدف هو الأسرع للسيتي هذا الموسم في البريميرليج بـ 114 ثانية).

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وأضاف الدولي البلجيكي كومباني الهدف الثاني في الدقيقة "49" (وكان آخر هدف سجله كومباني في البريميرليج هدفه في تشيلسي في أغسطس 2015).

وأضاف الهدف الثالث كيفين دي بروين في الدقيقة 59، فيما سجل الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة "59"، بينما سجل الهدف الخامس نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة "92".

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