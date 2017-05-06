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مونتيلا يوضح موقفه من ارتداء دوناروما شارة قيادة ميلان

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مونتيلا يوضح موقفه من ارتداء دوناروما شارة قيادة ميلان مونتيلا يوضح موقفه من ارتداء دوناروما شارة قيادة ميلان

التحرير

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نفى المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا، الشائعات التي تشير إلى احتمالية ارتداء الحارس الشاب دوناروما، شارة قياد ميلان في حال جدد تعاقده مع الروسونيري، وذلك حسبما أورد موقع "فور فور تو" من المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة ميلان وروما غدا.

وثبت دوناروما نفسه في التشكيل الأساسي لميلان، بل وخاض مباراته الدولية الأولى مع الإيطالي، على الرغم من بلوغ عمره 18 عاما فقط، لتثار التكهنات بشأن احتمالية منحه شارة قيادة الميلان كنوع من التحفيز لتجديد تعاقده مع الروسونيري.

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وعن هذا الأمر، قال مونتيلا إنه لا يزال يرى دوناروما طفلا صغيرا، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة ارتداء حراس المرمى لشارة القيادة، حيث يفضل أن يرتديها لاعب على اتصال بجميع اللاعبين في الملعب وليس حارس المرمى.

وتطرق مونتيلا للحديث عن دي تشيليو الذي تعرض لصافرات استهجان في خسارة ميلان من إمبولي، لتثار التكهنات بشأن اقتراب رحيله إلى يوفنتوس، وأوضح مونتيلا أن دي تشيليو ينال إعجاب الجهاز الفني في ظل تمتعه باحترافية شديدة في التعامل مع الظروف الصعبة.

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التحرير

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