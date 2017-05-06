صبحي يعود للقاهرة عقب ختام اجتماعات دول تجمع الساحل والصحراء

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عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، بعد حضوره فاعليات الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار.

وأكد القائد العام خلال كلمته على خطورة التهديدات التى تواجه منطقة الساحل والصحراء، وضرورة حشد القدرات لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، على ألا تقتصر على البعد العسكرى والأمنى فقط، لكن تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واستعرض القائد العام، برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتأهيل (1000) وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية، وإتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كأحد قرارات الإجتماع الخامس لوزراء دفاع دول التجمع المنعقد بشرم الشيخ مارس 2016.

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كما طرح القائد العام مبادرة لتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة لدول التجمع تستضيفها مصر، وتجرى بصفة دورية كل عامين.