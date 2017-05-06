«الأسعار تستقر والمجنونة خارج السرب».. هل تنخفض الخضراوات والسلع بحلول رمضان؟

التحرير

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شهدت الأسواق خلال الأيام الثلاثة الماضية استقرارًا نسبيًا فى الأسعار، وكان المؤشر العام يتجه نحو الانخفاض، اليوم السبت 6 مايو 2017، ويتساءل الأهالى الآن: هل يستمر الانخفاض حتى شهر رمضان أم أنه هودء فى الأسعار قبل عاصفة الارتفاع؟

نحو الانخفاض

يقول جميل عبد المقصود، أحد التجار بسوق إمبابة، إن الأسعار بالفعل تتجه نحو الانخفاض، منذ ما يقرب من أسبوع، معتبرًا أن الطماطم وحدها التى تشهد ارتفاعًا فى السعر، لكنها أقل بكثير من الأسابيع الماضية، حيث بات سعرها يتراوح من 6 لـ9 جنيهات، بعد كسرها حاجز الـ10 جنيهات خلال الأسبوع الماضى.

وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأسعار كلها باتت أقل من الأسبوع الماصى مبشرًا باستمرار الوضع على الأقل لمرور الأسبوع الجارى، معتبرا أن استقرار الأحوال الجوية له العامل الأكبر فى الأمر، فضلا عن كثرة المعروض من السلع.

استقرار كبير

فيما قال عادل محمدى، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن الأسعار ستستمر نحو انخفاضها لحلول شهر رمضان، وستشهد استقرارًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، معتبرا أن السوق نفسه هو المتحكم فى الأمر، وأن المعروض بات سعره أقل، وكثرت كمياته، أما عن الطماطم فأكد عودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام القليلة القادمة.

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مزيد من الرقابة

بينما قالت زينب جلال، مواطنة التقتها «التحرير» بسوق إمبابة، إنها غير متفائلة، فعلى مستوى السلع والخضار التجار هم المتحكمون فى المشهد وارتفاع الأسعار غير مضمون، فهناك سعى دائم من التجار لتحقيق الأرباح دون النظر إلى عوائد ذلك على المواطن، فهم اعتادوا استغلال الموقف، الأهم في حساباتهم هو جنى الأرباح دون سواه، معتبرة أن الامر يتطلب مزيدًا من الرقابة من قبل الجهات المسئولة خاصة مع حلول الشهر الكريم.

وعن أسعار الخضار اليوم بسوق الجملة فقد سجلت الطماطم نحو 4 لـ6 جنيهات للكيلو، والبطاطس نحو 2.5 لـ 3.2 جنيه للكيلو، والبصل نحو 2 لـ3.5 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 3 لـ4 جنيه للكيلو، والجزر نحو 1.5 لـ2 جنيه للكيلو، والبسلة نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 3.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا سجلت نحو 2.5 لـ4 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 2.75 جنيه للكيلو.

أما سوق التجزئة، فقد سجلت الطماطم بها نحو 6 لـ9 جنيهات للكيلو، والبطاطس سجلت نحو 3 لـ5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 4 لـ6 جنيهات للكيلو، والجزر نحو 3 لـ4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 3 لـ5 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 5 لـ6 جنيهات للكيلو، والسبانخ سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو.