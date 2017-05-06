وزير الصناعة يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة

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كتبت- أمل نبيل وشيماء رشاد:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليًا الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، الذى يأتى ضمن 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص أعلنت الوزارة عن إنشائها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا المجمع أمام المستثمرين مطلع شهر مارس الماضى وقد تم حتى الآن الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال، وتم إنهاء القواعد الخرسانية لـ100 مصنع من إجمالى 118 مصنعًا سيشملها المجمع.

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ولفت الوزير، إلى أن هذا المجمع والمقام على مساحة 181 ألف متر مخصص لصناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة وكيماوية وغذائية وهندسية، مشيراً إلى أنه جار تجهيز جمالونات الهناجر (الأسقف)، حيث من المقرر الانتهاء من إنشاء هذا المجمع وتسليمه للمستثمرين نهاية العام الجارى.

وأوضح قابيل، أن إنشاء هذه المجمعات يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى إنشاء المجمعات المجهزة بالتراخيص للتسهيل على صغار المستثمرين فى إيجاد وحدات صناعية كاملة البناء ومجهزة بالتراخيص لبدء عملية الإنتاج فور استلام هذه الوحدات.