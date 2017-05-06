طائرات عسكرية تجوب سماء قنا استعدادا لزيارة السيسي

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شهدت سماء محافظة قنا، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة، اليوم السبت؛ لتفقد الأوضاع الأمنية بالتزامن مع وصول وفد رئاسي لمراجعة آخر الاستعدادات لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة؛ لافتتاح عدد من المشروعات منها مشروع المليون فدان، ومدينة قنا الجديدة، وعمارات الإسكان.

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وأعلنت مديرية أمن قنا إلغاء راحات الضباط وكافة الإجازات، وتمشيط كافة الطرق، ونشر قوات التدخل السريع والعربات المصفحة بمحيط المنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، تجرى بعض أعمال الدهانات والتجديد بديوان عام المحافظة؛ استعدادا لزيارة الرئيس.