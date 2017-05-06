صور.. «الكفن والإنجيل» ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

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نجحت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم السبت، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "القمامصة" بقرية دير النغاميش، و"صوص" بقرية دوير عايد بمركز صدفا بأسيوط.

تعود الخصومة إلى عام 2014؛ إثر مقتل صالح ونيس روفائيل 45 عاما، من عائلة "القمامصة"، واتهام أندراوس فتحي ذكري 33 عاما، "محبوس على ذمة القضية"؛ بسبب خلافات بالتجارة.

وتم إقامة جلسة صلح داخل سرادق كبير بناحية دير النغاميش، وقدم روماني فتحي ذكري 25 عاما، شقيق المتهم، "الكفن" لنجل المجني عليه، والقسم علي الإنجيل أن يكون صلحاً جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما.

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حضر الجلسة اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد عبد العظيم، مساعد المدير لفرقة الشرق، و العميد ماجد مؤمن، رئيس المباحث الجنائية، وحسام محمدين، رئيس مركز دار السلام، وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



