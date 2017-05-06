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مقتل 32 شخصًا في حادث حافلة في تنزانيا

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مقتل 32 شخصًا في حادث حافلة في تنزانيا مقتل 32 شخصًا في حادث حافلة في تنزانيا

مصراوي Masrawy

حادث حافلة في تنزانيا - ارشيفية

دار السلام/ تنزانيا- (د ب أ):

ذكرت شرطة تنزانيا اليوم السبت أن 32 شخصا، من بينهم 29 طفلا، قتلوا في حادث سقوط حافلة بأحد الأنهار شمال البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية، تشارلز مكومبو إن حافلة صغيرة انحرفت عن طريق منحدر، بالقرب من بلدة "كاراتو" بمنطقة "أروشا"، صباح اليوم السبت، وسقطت في أحد الانهار.

وأضاف قائد الشرطة أن الأطفال تلاميذ بمدرسة "لاكي فنسنت" في بلدة أروشا المجاورة.

وتابع قائد الشرطة أن مدرسين وسائق الحافلة أيضا من بين القتلى، مشيرا إلى أنعدة أشخاص آخرين أصيبوا، بعضهم تعرضوا لإصابات خطيرة.

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