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عدوية في تصريحات جديدة: «خسيت 15 كيلو.. وأتمنى العمل مع الهضبة»

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عدوية في تصريحات جديدة: «خسيت 15 كيلو.. وأتمنى العمل مع الهضبة» عدوية في تصريحات جديدة: «خسيت 15 كيلو.. وأتمنى العمل مع الهضبة»

التحرير

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حل الفنان محمد عدوية ضيفًا على برنامج "الجمعة في " مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أدلى خلالها العديد من التصريحات نرصد أبرزها فيما يلى..

موعد طرح ألبومه الجديد 

قال محمد عدوية إنه يستعد لطرح ألبومه نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنه لحن 6 أغنيات منه حيث يتضمن 12 أغنية ويحمل اسم "سكوت خلاص".

أتمنى العمل مع "الهضبة"

تمنى محمد عدوية الغناء مع "الهضبة" والذى وصفه بأنه مختلف ولديه طريقة خاصة به، مؤكدًا أنه رغم ذلك لا يحاول أن يكون فنانًا غير نفسه، وهذا لا يتعارض مع حبه لعمرو دياب ومحمد منير.

"أبويا مجاش زيه"

أكد "عدوية" أن والده الفنان الكبير أحمد عدوية لم يأت مثله في الغناء الشعبي، وأنه أبدع لسنوات طويلة في غناء المواويل والمقامات العربية الأصيلة، قائلًا "أبويا مجاش زيه".

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وأشار إلى إنه تعلم الموسيقى على يده، وأنه يأخذ رأيه في جميع أعماله وخطواته الفنية.

"مبعرفش أمثل"

صرح عدوية بأنه تلقى عرضًا لبطولة أحد الأفلام ولكنه رفض، قائلًا: "مبعرفش أمثل ومبحبش التمثيل بس مش قافل الباب ولو اتعرض عليَّ فكرة جيدة هشتغلها".
 

أنقصت 15 كيلو من وزني

صرح بإنه أنقص 15 كيلو من وزنه لأنه لم يكن راضيًا عن الوزن الذي وصل إليه، مشيرًا إلى أنه يتخير الظهور الإعلامي بحيث يكون توقيته مناسبًا وذات معنى.

 

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التحرير

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