مقتل 23 شخصًا على الأقل في هجوم على سيارتي ركاب بجنوب السودان

جوبا- (د ب أ):

ذكر مسؤول اليوم السبت أن 23 شخصًا على الاقل لقوا مصرعهم، في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على سيارتي ركاب في جنوب السودان.

وأصيب حوالي 17 آخرون، خلال الهجوم، مساء أمس الجمعة على طريق يربط العاصمة جوبا بمدينة بور، عاصمة ولاية جونجلي شرق البلاد، طبقا لما قاله وزير الإعلام بالولاية، أكيش دينجديت لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ).

ونصب المسلحون كمينا لسيارة "لاند كروزر" وقتلوا 11 شخصا، معظمهم من المدنيين، وبعد ذلك بعدة ساعات، قتل 12 شخصا، خلال هجوم على سيارة أخرى، وفقًا لما ذكره الوزير.

ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجمات.

ويجتاح جنوب السودان صراع أهلي، في الصراع الدائر بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق، ريك مشار منذ ديسمبر 2013.

وقتل خلاله عشرات الالاف وتشرد 3.5 مليون آخرين.