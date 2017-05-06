بالصور.. "عم علي'' أقدم صانع وابور الجاز في كفر الشيخ: أيامها كانت خير

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط محال تجارية متنوعة بمنطقة سوق مدينة فوه بكفر الشيخ، لفت محل صغير أنظار المتجولين في السوق، واجهته كبيرة، وبناصيته الجانبية بنك خشبي، تعلوه نيران مشتعلة من ماكينة جاز، وداخل المحل، أكوام من بوابير الجاز القديمة، ليتبين أنه ملك لأقدم صناع بوابير الجاز بالمدينة.

"أيامها كانت كلها خير وزبونها لسه موجود".. كلمات بدأ بها عم "علي صادق عبد الحافظ"، 58 عامًا، أقدم صانع بوابير جاز بمدينة فوه، ليسترجع خلال حديثه لـ"مصراوي" ذكريات 40 عاما في صناعة وتصليح بوابير الجاز، شهدت خلالها إقبالا كبيرا على البوابير، لاستخدامها في عدة أغراض، بينها تجهيزات العرائس، والطهي، وأغراض منزلية أخرى.

وأوضح أقدم صانع بوابير: "أيام زمان كانت أي سيدة ابنتها في فترة التجهيزات الخاصة قبل الزواج، تحرص على توفير بابور الجاز، وتضمه لجهازها، لأنه كان عنصرًا أساسيًا في تجهيزات العروسة، وكان من المستحيل أن تتزوج أي عروسة بدون بابور الجاز، لذلك كان الإقبال كثيرًا جدًا".

وأشار إلى أن أكثر الأوقات عملا بتصليحات بوابير الجاز، كانت أيام الشتاء، لاستعماله بغرض التدفئة، المنزلية، وسط تجمع الأسر، بدلا من الاستعانة بدفايات حديثة، راح ضحيتها كثيرون، وكذا استخدامه في إعداد المشروبات الساخنة.

وعن الإقبال على تصليح وشراء البوابير حاليًا، لفت إلى أنه أصبح ضعيفًا، وسط استمرار مجموعة من الحريصين على صيانته وشرائه، موضحًا أن سعر البابور الجديد 150 جنيهًا، بعد أن كان بين 60 و70 جنيهًا قبل سنوات، فيما يتراوح المستعمل بين 35 و45 جنيهًا.