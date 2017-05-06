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وكيل "زراعة النواب": لم أهاجم عبد الناصر.. لكنني انتقدت الإصلاح الزراعي

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وكيل "زراعة النواب": لم أهاجم عبد الناصر.. لكنني انتقدت الإصلاح الزراعي وكيل "زراعة النواب": لم أهاجم عبد الناصر.. لكنني انتقدت الإصلاح الزراعي

مصراوي Masrawy

النائب السيد حسن موسى

كتب - أحمد علي:

نفى النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما تردد بشأن إساءته للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام للزعيم الراحل.

وقال موسى، في بيان اليوم السبت، إنه "صرح في اجتماع لجنة الزراعة بشأن استحالة تطوير الري في ظل الحيازات البسيطة من نصف فدان لفدان بسبب الإصلاح الزراعي الذي أدى لتفتيت الأراضي الزراعية"، مؤكدًا على انه لم يتعرض على الإطلاق لفترة الرئيس عبد الناصر.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أنه بسبب الإصلاح الزراعي وتفتيت الأراضي الزراعية لم نعد نتحكم في المحاصيل التي تعتبر أمنًا قومياً وكذلك لم نستطع أن نتحكم في جني المحصول وتوفير العمالية اليدوية وميكنه الزراعة.

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