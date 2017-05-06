أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

حقيقية الصورة المتداولة للحم مصابة بـ"بيض الدودة الشرجية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حقيقية الصورة المتداولة للحمة المصابة بـ"بيض الدو

كتب - هشام عواض:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحوم حمراء وبها فقاعات بيضاء، وحذر متداولوها من خطورتها على الصحة.

وزعم مروجو الصورة أن هذه الفقاعات عبارة عن أكياس بيض للدودة الشرجية، وكان من المفترض إعدام الذبيحة وليس ذبحها وبيعها للمستهلكين، حين اكتشاف هذه الفقاعات.

وعلق الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، على الصورة قائلًا: "إنه بعد الرجوع للأساتذة الأطباء البيطرين واستطلاع رأيهم العلمي بهذا الشأن فانه يمكن القول إن هذه اللحوم لا تصلح للاستهلاك".

وأضاف "الناظر"، على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن الأكياس البيضاء الظاهرة في الصورة قد تكون إصابات طفيلية أو ميكروبية أو غيرها، وتحتاج لضرورة الفحص وتحليلها معمليًا، وعليه فإن اللحوم الموجودة في هذه الصورة لا تصلح بالفعل للاستهلاك.

الصورة المتداولة للحمة المصابة بـ

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا