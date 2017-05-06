«المصريين الأحرار - جبهة خليل»: القضاء يرفض دعوى بطلان أعمال مؤتمر الحزب في 24 مارس

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أصدر حزب المصريين الأحرار -جبهة عصام خليل- بيانا اليوم، السبت، ذكر فيه أنه قد «قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد سعفان، وأمانة سر أحمد سالم، اليوم السبت 6 مايو، برفض الدعوى رقم 760 لسنة 2017، التي أقامتها إحدى السيدات من أتباع نجيب ساويرس، وطالبت فيها ببطلان أعمال المؤتمر العام للحزب المنعقد في 24 مارس، وتداولت الدعوى بالجلسات وقضت المحكمة برفض الدعوى».

وأضاف البيان أنه «كان ساويرس قد وجه أتباعه لإقامة عدة قضايا تطالب ببطلان أعمال المؤتمر العام للحزب المنعقد في 24 مارس، وقام الحزب خلاله بانتخاب الدكتور عصام خليل رئيسا للحزب، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب».

وأشار البيان إلى أنها «المرة الثالثة التي يرفض فيها القضاء دعاوى جماعة ساويرس، المشككين في حزب المصريين الأحرار، حيث كانت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار حازم نبيل زهران، وأمانة سر سمير علي، قد قضت الأربعاء قبل الماضي 26 أبريل، برفض الدعوى رقم 408 لسنة 2017، مستعجل إسكندرية، التي أقامها خمسة من أتباع جماعة ساويرس».

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وأضح أنه «كانت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو السعيد، قد قضت يوم الخميس 30 مارس المنتهي، بعدم اختصاصها نوعيا، ورفض دعوى المحامى راجي سليمان المفصول من حزب المصريين الأحرار، التي يطالب فيها ببطلان قرار فصله من الحزب».

يذكر أن جبهة مجلس الأمناء برئاسة ساويرس أجرت انتخابات أمس، على رئاسة الحزب فاز فيها الدكتور محمود العلايلي، وأحمد سامر بالأمانة العامة لتزيد الفرقة داخل الحزب بين جبهتي ساويرس وخليل.