رئيس مجلس النواب يضع حجر أساس جامعة عين شمس بالعبور

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وضع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، حجر الأساس لكليتي التجارة والحقوق بمقر الجامعة الجديد بمدينة العبور.

حضر الفاعلية الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

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وأكد عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة أن جامعة عين شمس تعمل بشكل متواصل ومتكامل لا يتوقف على جيل أو إدارة.

وأوضح أن التكلفة المتوقعة للانتهاء من فرع الجامعة بمدينة العبور أكثر من ملياري جنيه.