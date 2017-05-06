بعد سرقة الأسئلة.. تغيير امتحانات 9 مواد لأولى ثانوي في الشرقية

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كتب – إسلام عبد الخالق

أصدر هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بالدفع بالنسخ الاحتياطية لامتحانات 9 مواد بالصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية؛ بعد اكتشاف سرقة أوراق الأسئلة من كنترول المدرسة الثانوية بنات.



وقال "السنجري"، إنه سيتم إحالة المسؤولين عن الكنترول إلى التحقيق، نافيا ما تردد حول تورط عناصر جماعة الإخوان في الواقعة، مشددا على أنه "لا يُمكن الجزم بأي حقيقة قبل ظهور نتيجة التحقيقات سواء الإدارية أو الأمنية".

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وكشفت المعاينة، وجود آثار تحطيم الأقفال الموجودة على باب غرفة الكنترول، واختفاء 9 أوراق أسئلة خاصة بـ 9 مواد مُختلفة (من كل مادة ورقة).