«التموين»: صرف 100% من السكر والزيت لشهر مايو.. و«البدالين»: «لا تتجاوز 60%»

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استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير قطاع الرقابة والتوزيع حول انتظام صرف المقررات التموينية لشهر مايو، وتضمن التقرير حجم المنصرف من السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية خلال شهر أبريل، الذى تزامن مع إصدار التوجيه الوزاري الخاص بإلزام البدالين التموينيين بصرف سلعتي السكر والزيت للمواطنين، الأمر الذى أسهم فى توفير هاتين السلعتين.

وكشف التقرير الصادر عن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة عن صرف 68 ألفًا و843 طن سكر للمستحقين للدعم بنسبه تغطية وصلت إلى 100%، وأشار التقرير إلى صرف 49 ألفًا و322 طن زيت للمستحقين للدعم بنسبة تغطيه وصلت إلى 90%، وتم صرف 22 ألفًا و395 طن من الأرز، بناءً علي رغبة 33% من المواطنين المقيدين علي البطاقات التموينية.

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فيما قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى عن نقابة البدالين التموينين، إن النسبة من السكر والزيت، الذى تم توريده لهم لا تتعدى الـ60% فقط، وهى إجمالى ما فى المخازن، معتبرًا أن الرز الذى يتم توريده من وزارة التموين والتجارة الداخلية "أرز سيئ" على حد تعبيره، ولا يلقي قبولا من المواطنين، كما أن الإقبال عليه يكاد يكون معدومًا قائلا: «الفلوس قليلة ومحدودة ومحدش هيسيب السكر والزيت ويبص للرز الكسر».



