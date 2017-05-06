«المالية»: 19.2% تراجعًا فى عائد أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، عن تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 19.2% خلال الأسبوع الماضى.

وأشارت بيانات الوزارة والمنشورة على موقعها الإلكترونى إلى انخفاض متوسط العائد على أذون أجل 364 يومًا 0.037 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل %1) ليسجل نحو 19.1%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 20.4 مليار جنيه، عبر 284 عرضا، بينما قبلت وزارة المالية نحو6.909 مليار جنيه من خلال 64 طلبًا.

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ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

وأوضحت البيانات تراجع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا بواقع 0.047 نقطة، ليسجل نحو 19.13%، بعد تغطية البنوك للعطاء بنحو 2.3 مرة بقيمة 13.7 مليار جنيه عبر 229 طلبا، فيما وافقت وزارة المالية على 8.5 مليار جنيه.

كما انخفض متوسط العائد على أجل 91 يوما بنحو 0.016 نقطة، ليسجل نحو 19.39%، وغطت البنوك الطرح بنحو 1.9 مرة بقيمة 11.5 مليار جنيه، عبر 197 عرضا، بينما قبلت وزارة المالية نحو 8.3 مليار من خلال 139 طلب، فيما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما بواقع 0.039 نقطة أساس، ليسجل 19.4%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 13.8 مليار جنيه، لتغطية العطاء عبر 171 طلب، وقبلت منها المالية 6.6 مليار جنيه من خلال 77 عرضًا.