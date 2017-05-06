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الأهلي يحدد رئيس بعثة الأحمر في الكاميرون

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الأهلي يحدد رئيس بعثة الأحمر في الكاميرون الأهلي يحدد رئيس بعثة الأحمر في الكاميرون

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اختار مجلس إدارة النادي الأهلي محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، لرئاسة بعثة الفريق الأحمر، المسافرة إلى الكاميرون لمواجهة فريق القطن في الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» قد أخطر الأهلي بمواجهة القطن، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، يوم 23 من مايو الجاري في مدينة جاروا، ويخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام فريق زاناكو الزامبي يوم 13 من مايو الجاري على ملعب برج العرب.

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يُذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الرابعة في البطولة الأفريقية برفقة فِرق زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني والوداد البيضاوي المغربي.

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