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بالصور- مونيكا بيلوتشي تتحدى "عمرها" بإطلالة جريئة

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مصراوي Masrawy

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشيمونيكا بيلوتشي

كتب - علي أحمد:

لا تزال الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تتحدى التقدم في العمر بإطلالاتها الجريئة، آخرها تلك التي ظهرت بها في حفل "ميت جالا" والذي أقيم في نيويورك قبل أيام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "مونيكا" ظهرت على السجادة الحمراء في الحفل بإطلالة مثيرة بثوب من تصميم فالانتينو والذي رافقها خلال الحفل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فستان "مونيكا" كان شفافاً لدرجة لفتت انتباه الكثيرين، كما رسمت عينيها بالكحل الداكن ما أضفى عليها نظرة جذابة تناغمت مع الفستان المصنوع من الدانتيل الأسود.

وجاءت إطلالة مونيكا الأخيرة لتعيد إلى الأذهان السؤال الذي لطالما طرحه عشاقها عن كيفية حفاظ امرأة في عمرها - 52 عاماً - على قوامها وإطلالتها بهذا الشكل، وذلك على الرغم من أن "مونيكا" يعرف عنها عدم تفضيلها لصالات الألعاء بل أنها كذلك من عشاق أكل المكرونة والحلوى.

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مصراوي Masrawy

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