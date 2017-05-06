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وزير الخارجية الإيراني يزور أفغانستان غدًا لبحث العلاقات النثائية

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وزير الخارجية الإيراني يزور أفغانستان غدًا لبحث العلاقات النثائية وزير الخارجية الإيراني يزور أفغانستان غدًا لبحث العلاقات النثائية

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- (د ب أ):
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه صباح الأحد إلى كابول، على رأس وفد سياسي رفيع المستوى، تلبية لدعوة من نظيره الافغاني، طبقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) اليوم السبت.

وأضاف قاسمي، أن ظريف سيلتقي مع وزير الخارجية الافغاني، صلاح الدين رباني والرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي في الافغانية عبد الله عبد الله وعدد آخر من كبار المسؤولين الأفغان.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الأفغان الابعاد المختلفة للعلاقات الثنائية وكيفية الإرتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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مصراوي Masrawy

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