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بالصور.. جلسة صلح بين "أولاد جمعة" و"هويدي" بأشمون

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مصراوي Masrawy

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرشخصومة ثأرية بعزبة أبو النرش

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (2)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (2)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (3)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (3)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (4)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (4)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (5)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (5)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (6)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (6)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (7)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (7)

خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (8)خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش (8)

المنوفية مروة فاضل:

عقدت، اليوم السبت، جلسة صلح بين عائلتي "أولاد جمعة" و"هويدي"، لإنهاء خصومة ثأرية بعزبة أبو النرش بقرية طليا، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

حضر الجلسة المستشار عدلي عبدالنافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ومأمور مركز شرطة أشمون ورئيس المدينة.

اتفق الطرفان على دفع عائلة أولاد جمعة مبلغا ماليا كتعويض لعائلة هويدي، وتقديم والد المتهم الكفن لشقيق المجني عليه، والتراضي بين العائلتين وأخذ العزاء، وإنهاء الخصومة بينهما.

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