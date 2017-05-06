مقتل ربة منزل وإصابة نجليها وحفيدها في حادث قطار بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجلاها وحفيدها بكسور وكدمات، أثناء عبورهم مزلقان أبومشهور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث صدمهم قطار الإسكندرية أثناء استقلالهم سيارتهم.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز بركة السبع، بوقوع حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي بمزلقان أبو مشهور.

تبين مصرع روحية عبد السلام، 56 سنة، ربة منزل، وإصابة نجليها رمضان أبوالخير، 40 سنة، وشقيقه محمد، ونجله أحمد، 20 عاما بكدمات وكسور، إثر صدمة من القطار رقم 1205 القادم من القاهرة إلى الإسكندرية.

كما تبين أن المزلقان لم يتم إغلاقه لعبور القطار، وتصادف مرور السيارة فصدمها القطار، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة.