أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مقتل ربة منزل وإصابة نجليها وحفيدها في حادث قطار بالمنوفية

Google+ Print
مقتل ربة منزل وإصابة نجليها وحفيدها في حادث قطار بالمنوفية مقتل ربة منزل وإصابة نجليها وحفيدها في حادث قطار بالمنوفية

مصراوي Masrawy

مقتل ربة منزل وإصابة نجليها وحفيدها

المنوفية مروة فاضل:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجلاها وحفيدها بكسور وكدمات، أثناء عبورهم مزلقان أبومشهور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث صدمهم قطار الإسكندرية أثناء استقلالهم سيارتهم.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز بركة السبع، بوقوع حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي بمزلقان أبو مشهور.

تبين مصرع روحية عبد السلام، 56 سنة، ربة منزل، وإصابة نجليها رمضان أبوالخير، 40 سنة، وشقيقه محمد، ونجله أحمد، 20 عاما بكدمات وكسور، إثر صدمة من القطار رقم 1205 القادم من القاهرة إلى الإسكندرية.

كما تبين أن المزلقان لم يتم إغلاقه لعبور القطار، وتصادف مرور السيارة فصدمها القطار، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا