أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"صبحي" يعود إلى القاهرة بعد حضور مؤتمر "وزراء دفاع الساحل والصحراء"

Google+ Print
"صبحي" يعود إلى القاهرة بعد حضور مؤتمر "وزراء دفاع الساحل والصحراء" "صبحي" يعود إلى القاهرة بعد حضور مؤتمر "وزراء دفاع الساحل والصحراء"

مصراوي Masrawy

الفريق أول صدقى صبحي

كتب - مصطفى المنشاوي:

عاد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد حضوره فاعليات الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال كلمته أمام الاجتماع، خطورة التهديدات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، وضرورة حشد القدرات والإمكانيات لمكافحة الإرهاب بكافة صوره على ألا تقتصر على البعد العسكري والأمني فقط.

واستعرض القائد العام برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل 1000 وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية. كما طرح صبحي مبادرة لتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة لدول التجمع تستضيفها ، وتجرى بصفة دورية كل عامين.

كما عقد القائد العام جلسة مباحثات مع المسؤولين العسكريين من جمهورية كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون المشترك وقد تم الاتفاق على استقبال وفد عسكري خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

وسلم الفريق أول صدقي صبحي رسالة خطية من السيد الرئيس عبدالفتاح إلى الرئيس الحسن واتارا أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين واستعداد مصر لتطوير التعاون في كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول من مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع ك. حمد إبراهيم / المدرب العام للمقاصة قبل مباراة بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

ستاد مصر - لقاء مع مدرب حراس مرمى بتروجيت قبل لقاء بتروجيت والمقاصة

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس