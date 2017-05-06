"صبحي" يعود إلى القاهرة بعد حضور مؤتمر "وزراء دفاع الساحل والصحراء"

كتب - مصطفى المنشاوي:

عاد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد حضوره فاعليات الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال كلمته أمام الاجتماع، خطورة التهديدات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، وضرورة حشد القدرات والإمكانيات لمكافحة الإرهاب بكافة صوره على ألا تقتصر على البعد العسكري والأمني فقط.

واستعرض القائد العام برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل 1000 وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية. كما طرح صبحي مبادرة لتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة لدول التجمع تستضيفها مصر، وتجرى بصفة دورية كل عامين.

كما عقد القائد العام جلسة مباحثات مع المسؤولين العسكريين من جمهورية كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون المشترك وقد تم الاتفاق على استقبال وفد عسكري خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

وسلم الفريق أول صدقي صبحي رسالة خطية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الحسن واتارا أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين واستعداد مصر لتطوير التعاون في كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.