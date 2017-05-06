تعرف على أسعار سيارات «شيري» المستعملة في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، على خلفية ظهور شركات طلب السيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، والتى ساهمت بشكل واضح في خلق حالة من الرواج، ارتفعت على إثرها أسعار السيارات بشكل عام.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "إسبيرانزا" أو "شيرى"، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

A11

إحدى السيارات السيدان التي لم تستطع الانتشار بقوة على غرار العديد من موديلات "شيري" في مصر، وتعرض موديلاتها التي تتراوح من 2005 وحتى 2009 بأسعار من 40 ألفًا وحتى 60 ألف جنيه كحد أقصى.

A113

نافست بشكل واضح في سوق السيارات المدمجة صغيرة الحجم داخل مصر، إلا أنها سرعان ما اختفت لتبقى موديلاتها من عام 2005 وحتى 2010، وتعرض بأسعار تتراوح من 50 ألفًا إلى 65 ألف جنيه بحد أقصى.



A516

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هى أشهر سيارات الشركة الصينية فى مصر على الإطلاق، والتى لم يمنعها إيقاف الإصدار من التواجد بشكل واضح في الشوارع، لاسيما بين فئات سائقي الأجرة، والذين رأوا فيها سيارة قوية تستطيع تحمل الاستخدام الطويل والمستمر، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2005 وحتى 2012 بأسعار تتراوح من 50 ألفًا إلى 90 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحالة التي تبدو عليها السيارة فنيًّا وشكليًّا.

إنفي

استطاعت أن تحتل مكانة "A516" في وقت قصير، لتصبح السيارة السيدان الصينية الأولى في مصر، واستطاعت خلال 4 سنوات فقط الوصول إلى مكانة متقدمة بين السيارات السيدان بالسوق، وتعرض موديلاتها من 2014 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 85 ألفًا إلى 140 ألف جنيه بحد أقصى.

تيجو

هي السيارة الوحيدة لـ"شيري" التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV" والذي يعمل بالدفع الرباعي، وتعرض موديلاتها من 2008 وحتى 2017، بأسعار تتراوح من 90 ألفًا وحتى 210 ألف جنيه.