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محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطوير حديقة الميرلاند وإعادة رونقها

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطوير حديقة الميرلاند وإعادة رونقها استمرار أعمال تطوير حديقة الميرلاند

كتبت- ندى الخولي:
تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، حديقة الميرلاند التراثية، للوقوف على أعمال تطوير الحديقة وعودتها إلى أصلها.

وأكد المحافظ -في بيان اليوم السبت- أهمية الحديقة من الناحية التراثية، وأنها تعد من أهم معالم الجديدة وأن المحافظة تشرف على أعمال التطوير الجاري بها رغم كونها تقع تحت ولاية شركة مصر الجديدة.

وقال عبد الحميد، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وسبق افتتاحها خلال عدة أشهر قادمة يليها المرحلة الثانية في أوائل العام القادم، وأن كافة أعمال صيانة الأشجار والمسطحات الخضراء تقع تحت إشراف وزارة البيئة، كذلك تطوير المباني يتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك لإعادتها لسيرتها الأولى لخدمة سكان ومواطني مصر الجديدة وكافة أبناء القاهرة.

وأعلن المحافظ أنه سوف يتم إضافة 1600 شجرة للحديقة وكذلك 96 ألف متر مسطح أخضر وشلالات مياه ونافورات، بالإضافة إلى ترميم بعض التماثيل المشهورة بها الحديقة التي تمتد على مساحة 50 فدان.

رافق المحافظ فى جولتة إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، ومسئولي تطوير أعمال الحديقة. ​

استمرار أعمال تطوير حديقة الميرلاند (3)

استمرار أعمال تطوير حديقة الميرلاند (1)

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