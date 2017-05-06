الزراعة تُشكل غرفة عمليات لضبط منظومة توزيع الأسمدة

كتب - أحمد مسعد:

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة، بدءً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي حرصاً على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة، فضلاً عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.

وضمت الغرفة في تشكيلها، ممثلين من الإدارة المركزية لشئون المديريات، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قطاع استصلاح الأراضي، فضلاً عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، بحيث تكون الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مقراً لهذه الغرفة.

وقرر البنا، تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدوري على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أي شكاوى من المزارعين.

​