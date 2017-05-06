أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة تُشكل غرفة عمليات لضبط منظومة توزيع الأسمدة

Google+ Print
الزراعة تُشكل غرفة عمليات لضبط منظومة توزيع الأسمدة الزراعة تُشكل غرفة عمليات لضبط منظومة توزيع الأسمدة

مصراوي Masrawy

عبدالمنعم البنا وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة، بدءً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي حرصاً على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفي التوقيتات المناسبة، فضلاً عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.

وضمت الغرفة في تشكيلها، ممثلين من الإدارة المركزية لشئون المديريات، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قطاع استصلاح الأراضي، فضلاً عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، بحيث تكون الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مقراً لهذه الغرفة.

وقرر البنا، تشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدوري على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة، ورصد أي شكاوى من المزارعين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا

مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا