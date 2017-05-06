8 معايير للجمال.. كم لديك منها؟

كتب - هشام عواض:

تختلف معايير الجمال من ثقافة لثقافة، فعند بعض الشعوب تعدّ المرأة السمراء معيارًا للجاذبية، بينما عند شعوب أخرى يرتبط معنى جمال المرأة بالبشرة الشقراء والشعر الأشقر، أو المرأة النحيفة جميلة وجذابة وعند شعوب أخرى البدينة هي الأكثر جمالًا.

وتتغيّر مع الزمن أيضًا فكان قديمًا معايير الجمال أن يكون فم المرأة صغيرًا، أما في عصرنا الحالي فإن معيار الجمال هو الفم الواسع والشفتان الممتلئتان المثيرتان، بحسب موقع "سبوتنيك".

ومن ناحية الطول، تتميز المرأة الجميلة والجذابة في أمريكا وأوروبا هي المرأة الطويلة، بينما في الصين واليابان وكوريا، حيث أن كلما كانت المرأة أقصر فهي تعتبر أجمل.

وهناك بعض المعايير الثابتة للجمال التي تحدّد جمال جسم المرأة هي:

- العنق الطويل والرقيق.

- ظهور عظمتي الترقوة، وكلما زاد ظهورهما يزداد جمال المرأة.

- الكتفان الواسعان المستقيمان.

- الذراعان الطويلتان الناعمتان والمنسابتان برقة والأصابع الطويلة الرقيقة.

- الصدر المتوسط الحجم والمتناسق مع باقي الجسم.

- البطن المنبسط والمشدود والخصر ذو المحيط الصغير الناعم.

- الورك الكبير نسبيًا وإنما المتناسب مع باقي الجسم.

- الساقان الطويلتان والرفيعتان والقدم الناعمة الصغيرة.