"تعليم الأقصر": 19 ألف طالب بالشهادة الابتدائية يبدأون امتحانات نهاية العام

الأقصر – محمد محروس:

قال طه بخيت وكي وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر: "إن 19 ألف تلميذ بالشهادة الابتدائية أدوا، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء داخل 282 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2016 – 2017 م".

وأشار بخيت، في تصريحات صحفية، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية، البالغ عددهم 16 ألفًا و194 تلميذًا، أدوا، اليوم السبت، ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد بخيت، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق المديرية أية شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، لافتًا إلى تجوله على عدد من اللجان للتأكد من سير عملية الامتحان بسهولة ويسر.