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بالصور.. سائحات الغردقة يحتفلن باليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية

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مصراوي Masrawy

اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (1)اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (1)

اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (2)اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (2)

اليوم العالمي لقيادة الدراجات الناريةاليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية

اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (4)اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (4)

اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (5)اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (5)

اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (6)اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية (6)

البحر الأحمر ــ أحمد عوض:

نظمت مجموعة من السائحات من محبي قيادة الدراجات النارية، مسيرة طافت عدة مناطق في الغردقة، اليوم السبت، احتفالا باليوم العالمي لقيادة المرأة للدراجات النارية.

طافت المسيرة مناطق الدهار والسقالة والجونة والقرى والممشى السياحي، بمشاركة 20 سائحة من عدة دول منها ألمانيا وإيطاليا وروسيا وهولندا وبولندا وتونس وإنجلترا وأستراليا، إضافة لجمعية "معا" للأعمال الخيرية بالبحر الأحمر.

وقالت مارتينا لويس، رئيس مجلس إدارة جمعية "معا" للأعمال الخيرية، إن الهدف من الفاعلية تشجيع الفتيات في على قيادة الدرجات البخارية.

وأوضحت في تصريحات لـ"مصراوي" أن الاحتفال بهذا اليوم بدأ في أمريكا سنة 2007، بواسطة المجموعات المحترفة لقيادة الموتوسيكلات للنساء، وأصبح يقام سنويًا في كل دول العالم، يوم السبت الأول من شهر مايو، سنويا.

فيما أشار محمد قاسم، أحد مسؤولي الجمعية، إلى أن هدف المسيرة، إرسال رسالة للعالم، بأن مصر لديها قيادة الدراجات النارية للنساء، للعمل على نشر ثقافة احترام قائدات الدراجات النارية في الشوارع.

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مصراوي Masrawy

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