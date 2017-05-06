هل تستجيب الحكومة لتوصيات صندوق النقد وتخفض الأسعار؟

التحرير

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أوصت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، بضرورة السيطرة على معدلات التضخم، والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة تجاوزت توقعاتها.

وقال جهاد أزعور، مدير دار الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن خفض معدل التضخم فى مصر أمر ضرورى لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالبلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة.

وسجل معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضى، ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلنت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التى تتخذها مصر لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.

وفى ظل هذه التوصيات، تباينت آراء الخبراء حول استجابة الحكومة لتوصيات صندوق النقد، حيث يرى البعض صعوبة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، فيما يرى البعض الآخر احتمالية تأجيل المرحلة الثانية من رفع الدعم عن الطاقة للسيطرة على معدلات التضخم.

ويقول الدكتور على عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن انخفاض الأسعار مرتبط دائمًا بالعملة الخضراء، مشيرًا إلى أنه فى ظل ارتفاع سعر الدولار، واقترابه من حاجز الـ19 جنيهًا، لن تنخفض الأسعار فى مصر.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط الأسعار فقط، وتشديد الرقابة على الأسواق، تجنبًا لحدوث أى زيادة خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

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وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، إنما يتم تحديد سعره تلقائيًا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، الى احتمالية قيام الحكومة بتأجيل المرحلة الثانية من رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، التى كان المقرر لها فى يوليو المقبل، للمحاولة منها لخفض معدلات التضخم، واستجابة لمطالبات صندوق النقد، وذلك على الرغم من صعوبة تأجيل هذا القرار.

ويستهدف برنامج الحكومة الإصلاحى رفع أسعار البترول والكهرباء حتى حلول عام 2020 - 2021، وذلك بمعنى بيع أسعار الطاقة، وفقًا لسعر التكلفة العالمى، وإلغاء الدعم الموجه لها نهائيا.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نجوى خشبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الحكومة قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار التضخم، وليس خفض أسعار السلع، مشيرة إلى أن القرار يساهم فى زيادة معدلات الادخار، وبالتالى توفير السيولة المحلية لتمويل الاستثمارات من أجل زيادة الإنتاج، والمساهمة فى خفض معدلات التضخم تدريجيا.

وكان البنك المركزى قد قرر بعد تعويم الجنيه، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وخلال الاجتماعات الأربعة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16فبراير، و30 مارس الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر، البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار، فيما أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار خلال يونيو المقبل.