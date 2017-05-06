وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري لبحث تطوير العلاقات الثنائية

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صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري استقبل اليوم السبت نظيره الإريتري عثمان صالح، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري آسياسي أفورقي في إطار زيارتهما الحالية للقاهرة.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد، خلال لقائه بالمسئولين الإريتريين، على الاهتمام المصري بتطوير العلاقات مع إريتريا في شتى المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية القوية التي تربط البلدين والشعبين، وعلى ضوء التوجه الاستراتيجي المصري بالاهتمام بمنطقة القرن الإفريقي وبمسألة أمن البحر الأحمر.

وأشار إلى أن التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة تقتضي تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الإريتري ومستشار الرئيس أفورقي أكدا خلال اللقاء على تقديرهما الكبير للمستوى الحالي من التعاون بين مصر وإريتريا، كما اهتما بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أزمات المنطقة، لا سيما الوضع في جنوب السودان، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في الوقت الراهن.

واستعرض شكري ما تقوم به مصر من مجهودات حثيثة لدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.