وكيل زراعة البرلمان ينفي الإساءة للراحل جمال عبد الناصر

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قال النائب السيد موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تعليقاً على المشادات التي وقعت خلال اجتماع اللجنة الأخير، إنه لم يوجه أي إساءة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف موسى، أن حديثه دار حول استحالة تطوير الرى، فى ظل الحيازات البسيطة من نصف فدان لفدان بسبب الإصلاح الزراعى، الذى أدى إلى تفتيت الأراضى الزراعية.

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وأكد النائب عدم صحة ما تردد على لسانه في بعض وسائل الإعلام، بشأن الإساءة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مشدداً على تقديره واحترامه للرئيس الراحل.

ووقعت مشادات خلال اجتماع اللجنة الخميس الماضي، بعد انتقاد الإصلاح الزراعي الذي طبقه "عبد الناصر" في فترة الستينيات، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء البرلمان باللجنة.