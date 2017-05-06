مصدر: «الإخوان» وراء اقتحام كنترول مدرسة بالشرقية وسرقة الأسئلة

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كتب – إسلام عبدالخالق

قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن التحريات الأولية تُشير إلى تورط جماعة الإخوان، في واقعة اقتحام حجرة الكنترول بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة أولاد صقر في الشرقية، وسرقة أوراق أسئلة 9 مواد للصف الأول الثانوي بالمدرسة.



وكشفت المعاينة، وجود آثار عنف، وتحطيم الأقفال الموجودة على باب غرفة الكنترول، واختفاء 9 أوراق أسئلة خاصة بـ 9 مواد مُختلفة (من كل مادة ورقة).



من جانبه، أشار جمال جاد، مدير إدارة أولاد صقر التعليمة، إلى أن الواقعة قيد التحقيقات، منوهًا بأن هناك مطبعة سرية لأسئلة الامتحان الخاصة بالإدارة، وفي حالة وجود أي تلاعب يتم الدفع فورًا بنسخ مختلفة من الامتحان.